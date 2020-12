Damit während der sportlichen Lockdown-Phase die Tennisjugend des TC Sterkrade Blau-Weiss auch zu Hause weiterhin sportlich aktiv bleibt, nahm der Verein an der Aktion „Bewegung aus der Tüte“, der Sportjugend NRW in Verbindung mit dem LSB, teil.



Für die Kinder und Jugendlichen wurden Adventstüten mit Schoko-Weihnachtsmännern, gesunden Leckereien, weihnachtlichen Schutzmasken und spaßigen Bewegungsspielen gefüllt. Die per WhatsApp informierten Kinder nahmen die prall gefüllten Überraschungstüten mit großer Freude und leuchtenden Augen entgegen. Gleichzeitig erhielten die Jugendlichen ihre mit großem Einsatz erlangten DTB Tennis-Sportabzeichen und Urkunden.

Das Foto zeigt die fleißigen und engagierten Assistentinnen des Weihnachtsmannes, Kassenwartin Margret Gramstadt (links) und Jugendwartin Ute Biesen, die liebevoll die Tüten packten.