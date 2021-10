Seit dem Juni 2021 spielen die Bowler vom BSV Fortuna Oberhausen wieder bowling.

Nach der Corona Krise kamen die Bowler wieder so langsam in die Pötte und so wurden dann die

Vereinsmeisterschaft 2021 in September ausgespielt.

Es gab 14 Teilnehmer, die die 8 Finalplätze ausspielten. Nach der Vorrunde lag Peter Efing mit

2.384 Pins vor Simone Komescher 2.288 Pins und Ute Komescher mit 2.247 Pins und als Letzter

qualifizierte sich Thorsten Jordan für das Finale.

Im Finale musste Jeder gegen Jeden spielen und es ging um 20 Bonuspunkte. Hier machte, Willi

Wesseler am 26.9.2021 alles richtig gut. Denn er erspielte sich 7 Siege und gewann das Turnier mit

3.724 Pins vor Peter mit 3.690 Pins und Ute mit 3.687 Pins.