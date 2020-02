Rheinische Herrensitzung in der Luise Alberts Halle

Zum ersten Mal feierten die Herren des jecken Oberhausens den Rheinischen Herren Frühschoppen.

Der Versuch die Stimmung der bereits am Anfang des Jahres stattgefundenen Damensitzung zu toppen war das Ziel der mehr als 400 Männern in der Luise Alberts Halle. Was soll man sagen der Hauptausschuss des Groß Oberhausener Karneval machte es den Herren recht leicht in Stimmung zukommen denn das Programm war grandios. Angeheitzt wurde die Sitzung von De Halunken sie brachten mit ihren karnevalistischen Programm schnell zum schunkeln. Die Halle zu einem Hexenkessel zu machen das schaffte die Showtanzgruppe High Energy mit ihrer grandiosen Show die den Gästen den Atem stocken zu ließ. Auch die Funky Marys und die Mennekrather kammen großartig an.

Bis zum spätem Nachmittag hielt die geniale Stimmung an. Was auch dem Duell Damensitzung vs. Herrensitzung angeht so steht es 1:1 mal schauen wer in der nächsten Session die Nase vorn hat.