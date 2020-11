Der Verkauf der begehrten Adventskalender der Oberhausener Lions schreitet voran. Auch die beliebte Tannenbaum-Aktion zugunsten des Ambulanten Hospizes findet wieder statt - leider ohne das beliebte Treffen mit Waffeln, Glühwein, Tombola und Kinderchor mit zuletzt über 1.000 Besuchern.

Trotz der Corona-bedingten Einschränkungen führt der Lions-Club Oberhausen auch in diesem Jahr seine Weihnachtsaktivitäten durch, deren Erlöse wie immer dem guten Zweck zufließen.

Auf dem Deckblatt des Adventskalenders 2020 ist die Direktorenvilla der Zinkfabrik Altenberg zu sehen, während sich hinter den hinter den 24 Türchen attraktive Gewinne verbergen. Als Hauptpreis winkt ein E-Bike im Wert von 2.600 Euro. Ein Gutschein für ein Wochenende in Hamburg im Wert von 1.000 Euro dürfte den Gewinner ebenso erfreuen wie ein Gutschein des Reisebüros Filarsky in gleicher Höhe.

Private Cooking mit Starkoch

Und: Ein „Private Cooking“ mit Starkoch Stephan Opgen-Rhein im Wert von 600 Euro ist auch nicht alle Tage zu haben. Daneben gibt es zahlreiche Gutscheine und Sachpreise zu gewinnen.

Wie gewohnt, werden die ausgelosten Gewinnnummern im Internet unter www.lc-ob.mein-weihnachts-kalender.de/ bekanntgegeben. Der Kalender ist an den gewohnten Ausgabestellen erhältlich, unter anderem in den meisten Zweigstellen und der Hauptstelle der Stadtsparkasse Oberhausen.

Auch auf den gewohnten Tannenbaum von den Lions müssen die Oberhausener in diesem nicht verzichten. Wegen Corona entfällt der beliebte gemütliche Treff am zweiten Samstag im Dezember, stattdessen werden die Bäume am 12. Dezember direkt von den Lions zum Abnehmer geliefert, natürlich unter allen denkbaren Hygienevorkehrungen. Bestellungen sind möglich im Internet unter www.lions.de/web/lc-oberhausen.