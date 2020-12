„Liebe geht bekanntlich durch den Magen“, freut sich Michael May (r.) anlässlich der Vorstellung der diesjährigen Weihnachtsaktion des Oberhausener Kinderschutzbundes, die vom Rotary Club Oberhausen Antony-Hütte großzügig unterstützt wird.

An Heiligabend erhalten 20 bedürftige und kinderreiche Familien ein kostenfreies Weihnachtsessen nach Hause geliefert. May, Vorsitzender des Oberhausener Kinderschutzbundes (KSB) und Mitglied des Rotary Clubs übergab jetzt gemeinsam mit Silke Düngel (l.), Mitarbeiterin der KSB-Geschäftsstelle, dem Inhaber des Restaurants La Grotta, Manuel Ameti (M.) die Bestellliste, in der die 94 Familienmitglieder die Speisen selbst ausgewählt haben.