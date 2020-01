Straßen in Ratingen-Ost und in der Innenstadt wurden am Dienstagnachmittag, 28. Januar, stark verunreinigt. Wie sich bei einem Feuerwehr-Einsatz herausstellte handelte es sich bei den Verunreinigungen nicht um harmlosen Müll auf der Fahrbahn, sondern um Dieselkraftstoff.

Um 15.42 Uhr wurde die Feuerwehr wegen starker Verunreinigungen alarmiert. Daraufhin fuhren die Einsatzkräfte mit dem Kleineinsatzfahrzeug (KEF) zur Bahnstraße, um die Lage zu erkunden. Dabei stellten sie fest, dass es sich bei der Verunreinigung um Dieselkraftstoff handelte.

Mit Hilfe der Polizei wurde daraufhin das Stadtgebiet abgefahren und festgestellt, dass die Spur von der A3 kommend bis zur Bahnstraße und weiter zur Stadthalle führte.

Nach Absprache vor Ort wurden weitere Einheiten hinzugezogen. Außerdem wurde die extra für größere Einsatzlagen auf der Hauptfeuer- und Rettungswache stationierte Kehrmaschiene eingesetzt.

Die Polizei sicherte währenddessen den Straßenverkehr. An dem dreistündigen Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr aus Ratingen Mitte mit insgesamt 14 Personen und vier Fahrzeugen beteiligt.