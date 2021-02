Nach einem Raubüberfall auf einen 17-Jährigen in der Straße An der Schmeilt in Ratingen- Lintorf gelang es der Polizei, zwei Tatverdächtige dingfest zu machen. Nach zwei weiteren Tätern wird noch gefahndet. Die Tat ereignete sich in der Nach zu Samstag (20. Februar 2021).

Zum Tathergang: Gegen 0.50 Uhr wurden ein 18-Jähriger und seine 17-jährige Begleiterin an der Straße An der Schmeilt in Ratingen-Lintorf von vier unbekannten Jugendlichen angesprochen. Grundlos provozierten die Jugendlichen eine verbale Auseinandersetzung, der sich die beiden Ratinger jedoch entziehen und unversehrt die nahegelegene Wohnanschrift der 17-Jährigen aufsuchten konnten.

Nur kurze Zeit später erhielt die 17-jährige Ratingerin einen Anruf eines weiteren Bekannten. Er gab an, auf der Straße An der Schmeilt von einer Gruppe Jugendlicher bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen worden zu sein. Aus Angst vor den ausgesprochenen Drohungen bat der Jugendliche die 17-Jährige um Bargeld, um die Forderung des Quartetts zu erfüllen. Auf der Straße traf die 17-Jährige die Vier wieder, die zuvor auch ihr gegenüber verbal übergriffig geworden war.

Räuberische Erpressung

Die Ratingerin übergab ihrem Bekannten fünf Euro Bargeld, welches er an das Quartett übergab. Anschließend flüchteten die Räuber unerkannt in unbekannte Richtung und die Ratingerin informierte folgerichtig die Polizei. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte die Polizei zwei der vier flüchtigen Tatverdächtigen im Umfeld stellen. Die 15 und 18 Jahre alten polizeilich bisher noch nicht in Erscheinung getretenen Ratinger wurden zunächst zur Sachverhaltsklärung zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung ein und entließen die Tatverdächtigen nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen.

Die Feststellung der noch unbekannten Tatverdächtigen ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Raub oder den derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102/99816210, in Verbindung zu setzen.

Alle vier Tatverdächtigen konnten von den Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person:

- braune Locken

- circa 185cm groß

- bekleidet mit einer "Camouflagejacke"

2. Person:

- braune Locken

- circa 190cm groß

- bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze

- trug eine weiße, zerknitterte FFP 2 Maske

3. Person:

- circa 175-180cm groß

- bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer Jogginghose

- trug eine Cappie

4. Person:

- dunkel gekleidet