Mettmann. Am Dienstagabend, 27. Oktober, touchierte der Fahrer eines weißen Mercedes Benz im Abbiegevorgang vom Hauser Ring auf den Vermillionring einen Radfahrer, welcher hierdurch stürzte und leicht verletzt wurde. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit und konnte trotz einer Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war passiert:



Gegen 20.05 Uhr befuhr ein 22-jähriger Radfahrer mit seinem Mountainbike die Straße Vermillionring in Richtung Hauser Ring. Im Kreuzungsbereich hatte er die Absicht, den Vermillionring in Richtung Hauser Ring an der beampelten Rad- /Fußgängerfurt zu überqueren. Hierbei touchierte ihn ein weißer Mercedes Benz, älteres Modell, welcher -vom Hauser Ring kommend - nach rechts auf den Vermillionring abbog. Der Mercedes touchierte das Hinterrad des Mountainbikes, so dass der 22-jährige Düsseldorfer stürzte. Ohne sich um eine Schadensregulierung und den verletzten Radfahrer zu kümmern, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt auf dem Vermillionring fort. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnteder Unfallverursacher nicht mehr angetroffen werden. Der Radfahrer konnte nach einer ambulanten Behandlung aus dem Krankenhausentlassen werden. Die Beamten nahmen eine Verkehrsunfallfluchtanzeige auf und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Unfallverursacher tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102/99816210, in Verbindung zu setzen.