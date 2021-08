Zum Zusammenstoß zwischen einem Heilighauser Autofahrer (63) und einem Ratinger Rollerfahrer (35) kam es am Mittwoch, 25 August.

Ein 63-jähriger Heiligenhauser befuhr gegen 11.35 Uhr mit seinem Toyota Yaris die Ratinger Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Heiligenhauser Straße. Vor ihm fuhr ein 35-jähriger Ratinger auf einem Elektroroller in gleicher Richtung.

Kurz vor dem Kreisverkehr (Ecke Heiligenhauser Straße) beabsichtigte der 35-Jährige von der Fahrbahn nach links, auf die Querungshilfe für Fußgänger, zu wechseln, welche sich unmittelbar vor dem dortigen Kreisverkehr befindet. Dieses Fahrmanöver übersah der Toyota-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei fiel der Rollerfahrer zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde mittels eines Rettungswagens einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb.

An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 650 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Heiligenhauser Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt.