Zwei Verletzte und hoher Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (20. August) auf dem Lintorfer Weg in Ratingen-Breitscheid ereignet hat.

Die Polizei schildert den Unfallhergang so: Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 78 jähriger Essener mit seinem BMW die Kölner Straße üer den dortigen Zubringer fuhr er in Richtung des Lintorfer Weges.

An der Einmündung Kölner Straße/ Lintorfer Weg bog der Essener trotz des für ihn geltenden Stoppschildes in den Lintorfer Weg ein.Dabei missachtete er einen bevorrechtigten 45 jährigen Ratinger, der mit seinem Mercedes-Lkw den Lintorfer Weg befuhr.

Ins Krankenhaus gebracht

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der BMW-Fahrer schwer und der Lkw Fahrer leicht verletzt. Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca.

30.000 Euro geschätzt.Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch ein örtliches Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.