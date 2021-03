Die Tendenz steigt: Mittlerweile wird bei 50 Prozent der Corona-Infizierten im Kreis Mettmann eine Virusmutation nachgewiesen. An den letzten beiden Tagen waren es noch 46 Prozent. Dies teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch (17. März 2021) im Rahmen der täglichen Corona-Sachstandsmeldungen mit.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 657 Infizierte, davon in Erkrath 45, in Haan 44, in Heiligenhaus 53, in Hilden 81, in Langenfeld 41, in Mettmann 39, in Monheim 45, in Ratingen 125, in Velbert 157 und in Wülfrath 27.

15.167 Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorben sind ein 74-jähriger Mann aus Erkrath und eine 77-jährige Frau aus Monheim. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 620.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 85,7.

(Hinweis für die Redaktionen: In der Infografik im Anhang finden Sie noch detaillierte Informationen zu den einzelnen Städten im Kreis.)