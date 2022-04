Zwei Ausflüge in den Osterferien bietet der TuS-Jugend - unter der Leitung von Vereinsjugendwart Tim Matzaitis sowie Janis Löwenstein und Luca Trebo - für Kinder und Jugendliche an.

Am Dienstag, 12. April, geht es los für Kinder von sieben - bis elf Jahren mit dem Ausflug in das Irrland in Kevelaer. Treffpunkt ist um 8 Uhr an der Geschäftsstelle des TuS 08 Lintorf (Brandsheide 30, in Ratingen). Die Kosten betragen für Mitglieder 5 Euro und für Nicht-Mitglieder 8 Euro (inklusive Transfer). Ankunft beim TuS 08 Lintorf ist gegen 16 Uhr geplant.

Teenies fahren zum Freizeitpark

In der zweiten Osterferienwoche folgt am Dienstag, 19. April, der Ausflug in den Freizeitpark "MoviePark". Dieser Ausflug ist ausschließlich für die Jugendlichen im Alter von zwölf - bis 16 Jahren vorgesehen.

Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Geschäftsstelle des TuS 08 Lintorf (Brandsheide 30, in Ratingen). Die Kosten betragen für Mitglieder 25 Euro und für Nicht-Mitglieder 30 Euro (inklusive Transfer). Ankunft beim TuS 08 Lintorf ist gegen 18.30 Uhr geplant.

Infos und Anmeldung beim TuS Lintorf

Für Rückfragen und Voranmeldungen wenden sich Interessierte bitte an Tim Matzaitis, Telefon 02102/74005-0 oder per E-Mail an: Tim.Matzaitis@tus08lintorf.de