Die Verantwortlichen des TuS 08 Lintorf sehen sich aufgrund der aktuellen Entwicklung zum Thema „Corona-Virus“ und der gestrigen Bitte unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel, sowie der heute durch Ministerpräsident Armin Laschet wiederholten Bitte zur Vermeidung sozialer Kontakte, leider gezwungen, den kompletten Sport- und Trainingsbetrieb aller seiner Fachbereiche und Abteilungen mit Wirkung ab Montag, den 16. März 2020, 00.00 Uhr, bis auf weiteres einzustellen. Der Spielbetrieb durch die Verbände der einzelnen Fachbereiche/Abteilungen wurde zuvor bereits gestoppt.

Ebenso schließt bis auf Widerruf der TuS-Sportraum „B117“ am Breitscheider Weg 117 sowie das Clubhaus „LW4“ am Lintorfer Weg 4 für sämtliche Sportangebote oder sonstige Aktivitäten. Im Gesundheitszentrum „TuSfit“ an der Brandsheide 30 entfallen auch bis auf weiteres sämtliche Kurse. Individuelles Training an den Geräten ist zur Zeit (noch) möglich.

Aus Fürsorge, insbesondere gegenüber Kindern und Älteren, erscheinen uns diese Maßnahmen im aktuellen Umfeld mehr als geboten. Wir halten Kontakt mit den Behörden und werden Sie auf unserer Homepage oder in den sozialen Medien informieren, sollten sich neue Sachstände ergeben.