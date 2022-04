Die Baumaßnahmen zum Ausbau des Fernwärmenetzes in der Ratinger Innenstadt schreiten voran. Daher kommt es ab dem 6. April bis voraussichtlich zum 4. Mai im Bereich Wilhelmring – Bahnstraße – Freiligrathring zu Einschränkungen in der Verkehrsführung.

Konkret wird in diesem Zeitraum ein Rechtsabbiegen aus dem Wilhelmring in die Bahnstraße nicht möglich sein. Zudem wird der Radweg Wilhelmring zwischen den Einmündungen Graf-Adolf-Straße und Bahnstraße in Richtung Freiligrathring gesperrt sein. Für beide Sperrungen werden vor Ort Umleitungen ausgeschildert.

Es kommt zu Beeinträchtigungen

Im gesamten Bereich der Baustelle (Kreuzungsbereich Bahnstraße/Freiligrathring/Wilhelmring sowie im Bereich der Einmündung der Calor-Emag-Straße in den Wilhelmring) kann es darüber hinaus in allen Fahrtrichtungen zu Beeinträchtigungen aufgrund von Spurverlegungen und Verengungen kommen.