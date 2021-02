Zivilen Polizeikräften ist in der Nacht auf Dienstag, 23. Februar, gegen 0.45 Uhr, ein Motorradfahrer aufgefallen, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Alte Grenzstraße unterwegs war.

Die Beamten fuhren in Richtung Suderwich hinterher, dabei gab der Motorradfahrer immer wieder Gas. Er beschleunigte innerhalb geschlossener Ortschaften mehrfach auf über 100 Stundenkilometer - auch in einer 30er-Zone (Ortlohstraße) fuhr er mit etwa 90 Stundenkilometer. An der Ecke Röllinghäuser Straße/Sibylla-Merian-Straße konnte der 19-Jährige schließlich angehalten und kontrolliert werden.

Der Führerschein und das Motorrad des jungen Mannes wurden beschlagnahmt.