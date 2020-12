Erneut wurde ein Rentner Opfer von Trickdiebinnen: Am Dienstag, 9. Dezember, klingelten gegen 11 Uhr zwei Frauen an der Haustür eines 94-Jährigen im Stadtteil Stadtmitte. Sie fragten nach einem Zettel, um einer Nachbarin eine Nachricht zu hinterlassen. Während eine der beiden Frauen mit dem Senior in einem Zimmer den Zettel schrieb, durchsuchte die andere einen Schrank nach Beute. Die Täterinnen erbeuteten Bargeld und flüchteten.

Das Diebstahlsopfer konnte diese Personenbeschreibungen abgeben:

1. Frau: etwa 1,70 Meter groß, gebräuntes Gesicht, 20 bis 25 Jahre alt, normale Statur, gepflegte Erscheinung, Wollmütze, graue Strickhandschuhe, keine Maske, dunkler Mantel

2. Frau: korpulent, etwa 30 bis 40 Jahre alt

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361111 entgegen.