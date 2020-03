Am Morgen des 3. März gegen 8.40 Uhr wollte eine 25-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen vom Fahrbahnrand der Esseler Straße losfahren. Dabei kollidierte sie mit einer 59-jährigen Autofahrerin aus Waltrop.

Die Waltroperin fuhr durch den Zusammenstoß in den Straßengraben. Die 25-Jährige geriet in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem 54-jährigen Autofahrer aus Datteln. Die beiden Frauen mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden. Es entstand umfangreicher Sachschaden.