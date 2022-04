In der Galerie "Lebensraum" in Recklinghausen fand am 08.04.2022 ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins "Vest ohne Grenzen e.V." statt.

Es traten auf als Emsembles und als Solisten:

Finn-Lukas Schäfer (Violoncello solo)

Valeriya Calabrese (Klavier solo)

Meike Lackmann (Flöte) und Rainer Grabowski (Klavier)

Anna Karacsonyi (Klavier solo)

Petra Behrens (Gesang) und Gregor Lankeit (Klavier)

Tumen Dondukov (Saxophone auch solo) und Jana Emmrich (Klavier)

Trio Melange

Cuvée in C (Heute ohne C)

Ukrainisches Vokalensemble aus den Mitgliedern des Chores der jüdischen Gemeinde Recklinghausen

Natalja Kotwitzkaja (Gesang)

Durch das Programm führten Peter Gesser, Jasmin Francis, Bernd Westhoff und Jana Emmrich. Danke auch an Susanne Bee und Andrea Selzer (Ihre Bilder kann man vor Ort bewundern) für den wundervollen Abend