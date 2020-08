Gesicht des Sommers RE 2020

Das Voting startet, das Gesicht des Sommers steht bald fest: Unsere beliebte Fotoaktion, die wir seit zehn Jahren nun durchführen, hat auch in diesem Jahr eine große Resonanz gehabt. Dementsprechend hatte der Stadtspiegel die Qual der Wahl bei der Selektion von zehn tollen Fotos, über die nun abgestimmt werden kann. Bitte aufs Bild klicken, um es ganz zu sehen!

Recklinghausen, Marl, Herten, Datteln, Waltrop, Oer-Erkenschwick und Olfen - das sind die Orte, in denen unsere Teilnehmer zu Hause sind und wir suchten dabei keine Topmodels, sondern einfach tolle Sommerfotos. Das konnten Schnappschüsse vom letzten Strandurlaub oder aus dem heimischen Garten sein, das Thema Sommer war dabei der ausschlaggebende Faktor. [/text_ohne]

Natürlich gibt es wieder tolle Preise zu gewinnen. Zum Beispiel einen Verzehrgutschein für "the italian" in Recklinghausen im Wert von 50 Euro, einen Verzehrgutschein für "Suberg's bei Boente" in Recklinghausen im Wert von 50 Euro und einen Verzehrgutschein für "Noah's Place" in Marl im Wert von 50 Euro. Dazu kommt ein Gutschein fürs Copa Ca Backum in Herten.

Mitmachen können Sie von heute an bis einschließlich kommenden Donnerstag, 27. August!