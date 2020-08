Stadtinspektor, Bauzeichner, Tischler, Technischer Systemplaner und Elektroniker - unter anderem in diesen Berufen beginnen bis zum 1. September 25 neue Auszubildende ihren Dienst bei der Stadt Recklinghausen.

Bürgermeister Christoph Tesche, Ausbildungsleiterin Sybille Middelmann, Vertreter des Personalrates, der Gleichstellungsstelle sowie des Fachbereichs Personal und Organisation haben die jungen Männer und Frauen im Ratssaal des Rathauses offiziell begrüßt. Im Rahmen der Einführungstage lernten die neuen städtischen Mitarbeiter zunächst ihre Rechte und Pflichten, die Stadtverwaltung, Arbeitssicherheits- und Umweltschutzaspekte sowie das Betriebliche Gesundheitsmanagement kennen. Gute Umgangsformen im Beruf werden wieder in einem Seminar vermittelt. Damit arbeiten ab dem 1. September insgesamt 85 Auszubildende und Anwärter in 21 Berufen bei der Stadt Recklinghausen.