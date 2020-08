Der symbolische Spatenstich für den Neubau an der Grundschule Ortloh ist vollbracht. Bürgermeister Christoph Tesche, Martin Gohrke, Fachbereichsleiter Bildung und Sport, sowie Ralf Krietemeyer, Fachbereichsleiter Gebäudewirtschaft, brachten unter anderem die Baumaßnahme auf den Weg.

An sechs Grundschulen in Recklinghausen werden noch im Laufe des Jahres Anbauten errichtet, die Platz für Mehrzweckräume und Mensen bieten.

„Das öffentliche Leben stand in Zeiten von Corona zwar weitestgehend still, dennoch hat die Stadtverwaltung auch in diesen schwierigen Zeiten wichtige Projekte auf den Weg gebracht“, sagt Tesche. „Mit den Anbauten möchten wir sicherstellen, dass ausreichend Plätze im Offenen Ganztag zur Verfügung stehen, denn kein Kind soll auf einen OGS-Platz verzichten müssen.“

Steigende Nachfrage

Damit reagiert die Verwaltung auf die kontinuierlich steigende Nachfrage in den Grundschulen. Finanziert werden die Baumaßnahmen aus den Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020".

Am Standort Ortlohstraße wird der barrierefreie Neubau über drei Mehrzweckräume auf 307 Quadratmetern verfügen und damit zusätzliche 50 Plätze schaffen. Außerdem wird der Anbau über eine extensive Dachbegrünung mit Vorrüstung für eine Photovoltaikanlage verfügen.

„Wir planen Anfang 2021 mit der Fertigstellung. Es kann aber je nachdem, wie sich die Corona-Lage weiterentwickelt, zu Verschiebungen kommen“, erklärt Ralf Krietemeyer. „Wir möchten dennoch im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten wichtige Projekte wie den Grundschulausbau voranbringen.“

Aufgrund des großen Auftragsvolumens wurden die Baumaßnahmen europaweit ausgeschrieben. Den Zuschlag für alle sechs Grundschulen hatte schließlich die Firma „Faktor 18“ aus Düsseldorf erhalten, die bereits mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen hat. „Seit 2005 bieten wir Eltern die Möglichkeit an, ihre Kinder im Offenen Ganztag zu betreuen“, sagt Martin Gohrke. „Damit werden wir dem Bedarf an Betreuungsangeboten für Kinder vor und nach dem Schulunterricht gerecht.“

Hintergrund