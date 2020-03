Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich seit gestern Abend auf jetzt 46 (Stand 10. März, 10 Uhr) erhöht.

Die Zahl der Verdachtsfälle wird nicht mehr erhoben, da sie nicht mehr benötigt wird (siehe Erklärung unter den Zahlen).

Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage Dienstagvormittag wie folgt dar:

Stadt Münster: 5 Infektionen

Stadt Bottrop: 1 Infektion

Stadt Gelsenkirchen: 3 Infektionen

Kreis Borken: 6 Infektionen (vorher 5)

Kreis Coesfeld: 21 Infektionen

Kreis Steinfurt: 5 Infektionen (vorher 2)

Kreis Recklinghausen: 2 Infektionen (vorher 1)

Kreis Warendorf: 3 Infektionen (vorher 1)

Erklärung zur wegfallenden Angabe der Verdachtsfälle: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat erklärt, dass es seit Freitag (6. März 2020) nicht mehr nötig ist, Verdachtsfälle ohne Laborbestätigung gemäß §12 IfSG zu übermitteln. Da die Zahl sachlich zur Eindämmung der Infektionen nicht mehr benötigt wird, wird sie entsprechend bei den Städten und Kreisen seitens der Bezirksregierung auch nicht mehr erhoben.

Krisenstäbe sind aktiviert

Unverändert haben die Stadt Münster sowie die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Recklinghausen und Warendorf ihre Krisenstäbe aktiviert. Die Stadt Gelsenkirchen hat ein "Lagezentrum Corona" eingerichtet. Bei der Bezirksregierung Münster tritt werktäglich die Koordinierungsgruppe des Krisenstabs zusammen.

Schul- und Kita-Schließungen:

In Münster bleiben das Gymnasium Marienschule, die Kita "Julius-Moses" und die Kita "Marie-Curie-Straße" bis auf Weiteres geschlossen. In Ahaus (Kreis Borken) ist die Irena-Sendler-Gesamtschule geschlossen. In Senden (Kreis Coesfeld) bleibt die Geschwister-Scholl-Realschule bis zum 19. März geschlossen. In Lüdinghausen (Kreis Coesfeld) wird das Gymnasium Canisianum bis zum 18. März geschlossen.

Info-Telefonnummer für Lehrer 0251 / 411-4198

Für Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulleitungen hat die Bezirksregierung Münster bis auf weiteres eine Telefon-Hotline für Fragen rund um das Corona-Thema eingerichtet. Das Info-Telefon der Schul-Abteilung ist wochentags unter der Telefonnummer 0251 / 411-4198 von 7 bis 21 Uhr erreichbar.