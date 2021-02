Die Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen (KSR) weisen darauf hin, dass es ab Montag, 8. Februar, aufgrund der Wetterlage zu erheblichen Einschränkungen bei der Müllabfuhr kommt.

So ist es für die Kollegen mit ihren Fahrzeugen aktuell nicht mehr möglich, Anliegerstraße zu passieren, weshalb die Abfuhr hier vorerst eingestellt wird.

Das Wetter hat auch in den nächsten Tagen noch Auswirkungen auf die Abfahrt der Müllbehälter durch die KSR. Es wird versucht, die Montagstour am Dienstag, 9. Februar, abzufahren. Auch für die restlichen Tage ist geplant, den Müll am darauffolgenden Tag abzuholen. Daher wird es in dieser Woche auch eine Samstagstour geben.

Die KSR werden tagesaktuell über das weitere Vorgehen informieren.