Die Straße Spanenkamp wird von Samstag, 7. November, bis voraussichtlich Mittwoch, 11. November, auf Höhe der Friedrich-Ebert-Straße voll gesperrt.

In diesem Zeitraum ist es nicht möglich, von der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts in die Straße Spanenkamp einzubiegen. Aus der Straße Spanenkamp ist ein Abbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße möglich.

Grund für die Sperrung ist der Breitbandausbau. Umleitungen sind ausgeschildert.