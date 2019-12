"In vino veritas - Im Wein liegt die Wahrheit." Und so ging es beim "Wunsch-Punsch" in der Weinhandlung Molitor um wahre Geschichten rund um das Thema Existenzgründung - natürlich bei einem Glas Wein oder einer heißen Tasse Punsch. Cordula Cebulla führte als Moderatorin durch den Abend, zu dem 50 Frauen gekommen waren.

Petra Bauer vom Startercenter Kreis Recklinghausen und Ariane Hohengarten von der Agentur für Arbeit in Recklinghausen fanden zu Beginn ein paar einleitende Worte.

Denn auch heute gibt es immer noch viel zu wenige Frauen, die erkennen, dass Selbstständigkeit für sie ein guter Weg ist, berufliche Träume zu erfüllen beziehungsweise den Weg in die Berufstätigkeit zurückzufinden.

Gründungsinteressierte, Gründerinnen und bereits aktive Unternehmerinnen erfuhren aber nicht nur vom neuen Programm der Kampagne "Mutig. Clever. Gründerin!", sondern erhielten einen kurzen Einblick in die kommenden Workshops.

Auch erzählten drei Frauen, die sich in unterschiedlichen Stadien der Selbstständigkeit befinden, von ihrem Weg dorthin: Ingeborg Molitor machte den Anfang und fasste zusammen, wie es ihr vor 25 Jahren erging, als sie den Betrieb von ihren Eltern übernahm und welche Hürden es dabei zu überwinden galt.

Mediendesignerin Katja Moseler von der Werbeagentur visioneblu erklärte anschaulich, warum sie sich dafür entschieden hatte, ihre eigene Chefin zu werden und warum es sich bis heute gelohnt hat.

Die Dritte im Bunde, Gründerin Jennifer Rautenberg, Mutter einer Tochter und Besitzerin von vier Hunden, erzählte von ihren Schwierigkeiten, im Urlaub aufgrund ihrer Familiensituation ein Hotel zu finden. So wurde ihre Idee für ein eigenes Unternehmen geboren: Sie gründet aktuell eine Wohnmobil-Vermietung extra für Hundebesitzer.

Abschließend nutzten die Teilnehmerinnen bei Wein und Punsch die Gelegenheit zum Austausch mit Gleichgesinnten.

Workshops