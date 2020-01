Recklinghausen - Die Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation organisierte am 01.

Januar 2020 eine bundesweite Neujahrsputz-Aktion. Rund 25 Jugendliche der Recklinghäuser Gemeinde beteiligten sich erstmalig an dieser Aktion. Sie versammelten sich zunächst am frühen Neujahrsmorgen um 6 Uhr und begannen das neue Jahr mit einem gemeinschaftlichen Gebet. Anschließend griffen sie zu Besen und Schaufel und befreiten die Straßen und Plätze weitestgehend rund um den Recklinghäuser Hauptbahnhof von den Resten der nächtlichen Silvester Festlichkeiten. Das Ergebnis: Ca. 20 gefüllte Müllsäcke. Abgerundet wurde die Aktion mit einem gemeinschaftlichen Frühstück.

Die Aktion hat eine lange Tradition: Seit über 20 Jahren leisten die Jugendlichen ihren höchstpersönlichen Beitrag für die Gesellschaft. Bundesweit findet die Neujahrs-Aktion jährlich in ca. 240 lokalen Gemeinden mit knapp 6.500 ehrenamtlichen Helfern der Jugendorganisation statt.

Mit der Aktion möchten die Jugendlichen ein Zeichen für bürgerschaftliches

Engagement setzen und ihre Verbundenheit zum Heimatort ausdrücken.

„Der Islam gebietet Gerechtigkeit und uneigennützig Gutes zu tun.“ (Der Heilige Quran 16:91) ist der Leitsatz der Aktion. Unsere Mitglieder möchten

Verantwortung übernehmen, so wie sie auch als junge Muslime in Deutschland die gesellschaftlichen Entwicklungen konstruktiv mitgestalten möchten. Als Jugendverband ist es unser Anliegen, unsere Mitglieder dabei zu

unterstützen“, erklärt Ahmad Kamal, Bundesvorsitzender der Ahmadiyya

Muslim Jugendorganisation. Hierfür setze man auch auf Sichtbarkeit, Dialog und stärkere Vernetzung in der Gesellschaft.

Kurzinformation zur AMJ:

Die Ahmadiyya Muslim Jamaat wurde 1889 in Qadian (Indien) als Reformgemeinde im Islam gegründet. Seither setzt sie sich für Frieden, Toleranz, die Wahrung der Menschenrechte auf jedem Gebiet des menschlichen Lebens und eine Trennung von Politik von Religion ein. In Deutschland gehört die AMJ zu der ältesten und mit über 40.000 Mitgliedern zu den größten islamischen Organisationen und hat als erste islamische Gemeinde auch den Körperschaftsstatus des öffentlichen Rechts erlangt.

Die Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation ist mit über 12.000 aktiven Mitgliedern einer der ältesten und größten muslimischen Jugendverbände Deutschlands. Mit dem Selbstverständnis als Teil der deutschen Zivilgesellschaft initiiert die Jugendorganisation Dialog- und Aufklärungsinitiativen, Benefizläufe zugunsten von Hilfsorganisationen oder die Straßenkehraktion zum Neujahr.