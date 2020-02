Wenn Sie auf der Suche nach einem abwechslungsreichen, geselligen und

ungewöhnlichen Tanzvergnügen sind, dann schauen Sie doch einfach bei

uns rein und lassen Sie sich für Square Dance begeistern.

Die für Sie kostenlos und unverbindlichen Schnupperabende am 18.09. und

25.09.2020 geben Ihnen einen ersten Einblick in die Welt des Square Dance.



Der am 09.10.2020 beginnende Kurs umfasst ca. 40 Abende, findet

wöchentlich freitags von 19.30 bis 21.30 Uhr statt. Die Kursgebühr von

insgesamt 80,- Euro pro Person beinhaltet ein Begleitbuch und den Ein-

tritt zur ersten Tanzveranstaltung.

Was ist Square Dance?

Vier Tanzpaare stellen sich so auf, dass sich je zwei Paare gegenüber stehen und die Formation von oben wie ein Quadrat aussieht (und deswegen auf englisch auch so heißt: square). Im Tanzsaal können sich beliebig viele Squares aufstellen.

Getanzt wird nach Anweisungen einer Ausruferin oder eines Ausrufers (caller). Die Kommandos tragen englische Namen und werden von ihr oder ihm gesprochen oder in den gesungenen Liedtext integriert. Die Tänzer haben die Aufgabe, diese Kommandos tänzerisch zu befolgen. Dies ist insofern nicht einfach, weil die sich aus den Kommandos ergebenden Figurenfolgen für die Tänzer nicht vorhersehbar sind und die Reihenfolge der Aufrufe im Ermessen des Callers liegt. Die Tänzer sind quasi Marionetten des Callers!

Das heißt, nicht einstudieren, sondern reagieren.

Immer anders und nie langweilig.

Alle Musikrichtungen sind möglich. In der Regel werden sowohl aktuelle Hits

als auch Klassiker aus Rock und Pop verwendet.

Eine Besonderheit von Square Dance ist, dass neben Paaren auch Einzelpersonen willkommen sind.

Square Dancer kennen keine Wettbewerbe oder Turniere.

Wir tanzen alle weltweit „just for fun“.

Allein in Deutschland gibt es weit über 540 Square Dance Vereine die auf

Ihren Besuch warten. Zahlreiche davon in unserer Umgebung.

Nähere Infos unter:

Square Breakers Recklinghausen e.V.

Wir sehen uns im Square