Aus Alt mach Neu: Das ist für die Toilettenanlagen an 13 Schulen im Recklinghäuser Stadtgebiet in den beiden vergangenen Jahren bereits Wirklichkeit geworden.

Damit sind die Sanierungsmaßnahmen der Stadt aber längst nicht abgeschlossen, weitere acht Schulen folgen in 2021. „Natürlich legen wir als Schulträger Wert darauf, dass die sanitären Anlagen an unseren Schulen in einem guten Zustand sind. Deshalb haben wir mit Unterstützung der Politik ein umfassendes Sanierungsprogramm aufgelegt, das auf meine Initiative hin zeitlich nochmals gestrafft wurde“, sagt Bürgermeister Christoph Tesche.

Die Baumaßnahmen in 2021 beginnen in zwei unterschiedlichen Zeitabschnitten. Vier Anlagen werden ab Ende März realisiert, die restlichen vier folgen Ende April. Während der Bauzeit sind die Sanitäranlagen außer Betrieb und es stehen WC-Container als Ersatz auf dem Schulhof bereit.

„Wir gehen davon aus, alle Anlagen bis zum Ende des Jahres fertiggestellt zu haben und liegen damit voll im Zeitplan“, sagt Ralf Krietemeyer, Fachbereichsleiter Gebäudewirtschaft. „Die Sanierung an allen Standorten wird nach einem gleichen Standard durchgeführt.“

Nach der Entkernung der Räumlichkeiten erfolgt der Rückbau aller Leitungen, um diese anschließend für die Bereiche Elektro und Sanitär neu zu verlegen. Estrich, Bodeneinläufe, Fliesen, Türblätter, Fenster und teilweise Wände werden bis ins Detail erneuert. Die Beleuchtung, Lüftung sowie neue Sanitärobjekte runden die Sanierung ab. Neben einem frischen Anstrich, dürfen sich die Schüler künftig auf künstlerische Graffiti-Verzierungen in den Sanitäranlagen freuen. Die Entwürfe sind an jedem Standort unterschiedlich nach einem Vorschlag der jeweiligen Schule gestaltet.

„Die Schülerinnen und Schüler sollen sich in ihrer Schule wohlfühlen – dazu gehören eben auch die Toiletten“, sagt Schuldezernent Dr. Sebastian Sanders. „Neben der Sauberkeit ist dabei ein ansprechendes Umfeld mit kunstvollen Graffiti-Verzierungen von großer Bedeutung.“

Folgende Toilettenanlagen werden in diesem Jahr saniert:

Fährmannschule: Schüler-WC-Anlagen

Anton-Wiggermann Schule am Standort Hochlar: Schüler-WC-Anlagen

Dietrich-Bonhoeffer Realschule: Lehrer-WC-Anlagen

Gymnasium Hittorf: Schüler-WC-Anlagen

Wolfgang-Borchert-Gesamtschule, Beisinger Weg: Schüler-WC-Anlagen

Grundschule Hochlarmark, Westfalenstraße: Schüler-WC-Anlagen

Wolfgang-Borchert-Gesamtschule, Händelstraße: Schüler-WC-Anlagen

Marie-Curie-Gymnasium: Lehrer-WC-Anlagen

Die bisherigen Anlagen, die im Rahmen des Konjunkturpakets (KP) IV Programmes 2020 kernsaniert wurden:

Grundschule Im Romberg: Schüler- und Lehrer-WC-Anlagen

Grundschule Gebrüder Grimm Esseler Straße: Schüler-WC-Anlagen

Theodor-Heuss-Gymnasium: Schüler-WC-Anlagen, Behinderten-Toilette neu

Gymnasium Petrinum: Schüler- und Lehrer-WC-Anlagen

Gesamtschule Suderwich: Schüler-WC-Anlagen

Otto-Burrmeister-Realschule: Schüler-WC-Anlagen

Grundschule Anton-Wiggermann am Standort Stuckenbusch: Schüler-WC-Anlagen

Grundschule Marienstraße: Schüler-WC-Anlagen

Grundschule Gudrun Pausewang: Schüler-WC-Anlagen

Förderschule Albert-Schweitzer: Schüler-WC-Anlagen

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Schüler-WC-Anlagen

Grundschule Anne Frank: Schüler-WC-Anlagen

Grundschule Kohlkamp: Schüler-WC-Anlagen

Die Gesamtkosten für das Jahr 2020 belaufen sich auf etwa 1.640.000 Euro. In den Vorjahren wurden bereits WC-Anlagen für 844.000 Euro saniert. In 2021 stehen noch 925.000 Euro aus dem KP IV Programm bereit, insgesamt wurden dann 3.409.000 Euro für WC-Sanierungen ausgegeben.