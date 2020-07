Zwei Männer versuchten am Mittwoch, 1. Juli, die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Anholter Straße in Rees-Millingen aufzuhebeln. Als die Unbekannten bemerkten, dass sie von einer Nachbarin beobachtet wurden, flüchteten sie ohne Beute in Richtung Friedhof.

Die Zeugin beschreibt den ersten Täter wie folgt: etwa 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, kräftige Statur, Halbglatze. Er war dunkel gekleidet, trug rote Schuhe sowie einen grauen Mundschutz und dunkle Handschuhe. Der andere Täter ist etwa 165 cm groß und jünger. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine khakifarbene Hose sowie einen grauen Mundschutz. Außerdem hatte er einen grauen Regenschirm dabei. Die Polizei Emmerich bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 02822/7830.