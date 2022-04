Dass die Geburtenzahlen im Stadtgebiet Rees anziehen, konnte zuletzt an einigen Stellen festgestellt werden. Ein guter Indikator ist dabei auch die Geburtenbaum-Aktion.

Seit dem Jahr 2000 lädt die Stadt Rees zweimal im Jahr, immer zu den Pflanzzeiten im Frühjahr und Herbst, ein und beschenkt junge Eltern mit einem Baum oder einer Pflanze. Bereits in den letzten Jahren konnten ansteigende Geburtenzahlen erreicht werden. Mit 219 „Einzügen“ in Reeser Haushalte wurde jetzt aber sogar ein neuer Spitzenwert erreicht. Lediglich im Jahr 2000 wurde mit 216 Geburten ein annähernd hoher Wert erreicht. Im Vergleich zum Jahr 2015 sind damit aktuell 59 Kinder mehr geboren, was einer Größenordnung von rund drei zusätzlichen Kindergartengruppen entspricht.

Eltern von neugeborenen Kindern wird bei der Reeser Geburtenbaumaktion die Möglichkeit gegeben, einen von der Stadt geschenkten Baum in Empfang zu nehmen. Der Baum soll zeitlebens an die Geburt des Kindes erinnern. Viele Eltern nehmen dieses Angebot für sich und ihren Nachwuchs gerne in Anspruch und pflanzen anlässlich der Geburt einen Baum. Sollte kein größerer Garten vorhanden sein, können auch kleinere Pflanzen wie zum Beispiel der rote Fächerahorn oder die hängende Kätzchenweide ausgewählt werden.

Seit Beginn der Aktion wurden auf diesem Wege exakt 2.792 Bäume und Pflanzen in privaten Gärten gepflanzt. „Damit leisten wir auch einen Beitrag für mehr Grün in unserer Stadt. Und weil wir davon ausgehen, dass kein Elternteil den Geburtenbaum seines Kindes gerne fällt, bleibt das Grün auch lange bestehen“, freute sich Bürgermeister Christoph Gerwers bei der Ausgabe der Bäume an die jungen Familien.