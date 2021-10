Am 7. November 2021 findet von 11 bis 18 Uhr der 20. Reeser Kunst Sonntag statt. 20 meist lokale Künstler stellen an 17 verschiedenen Orten in Rees, Haldern und Millingen aus.

VON DIRK KLEINWEGEN

REES. Im letzten Jahr ist der Kunstsonntag der Pandemie zum Opfer gefallen. In diesem Jahr hat das Reeser Kulturamt frühzeitig bei den Künstlern angefragt, ob sie bereit wären, sich unter Coronabedingungen zu beteiligen. „Wir sind im Vergleich zu früheren Jahren gut aufgestellt und ich freue mich einige neue Gesichter begrüßen zu dürfen“, erklärte Kulturamtsleiterin Sigrid Mölleken beim Pressetermin, „wir werden an dem Tag einen schönen Überblick über die Reeser Künstler und ihre Werke erhalten.“ 13 von insgesamt 20 teilnehmenden Künstlern nutzten die Möglichkeit sich persönlich vorzustellen.

Michael Hoffmann ist von Beginn an dabei und stellt in seinem kleinen Atelier seine Werke aus. Er zeigt Grafiken, Objekte und Bilder aus Rees, sowie exotische Motive von seinen Reisen in ferne Länder. „Rees ist ein Zentrum der Kunst am Niederrhein und diese Veranstaltung zeigt, dass die Szene hier bunt ist“, erklärte Hoffmann.

Auch Elisabeth Kemkes und Metin Yilderim zählen zu den Urgesteinen des Kunst Sonntages. Während Kemkes in ihrem „Artelli“-Atelier ihre Projekte aus Farbe und Licht für Wohnraum und (Home-) Office vorstellt, zeigt Yilderim in seinem „Atelier Kunstforum“ verschiedenste Techniken und Motive der Malerei und Zeichnungen aus.

Marco Büning kommt zwar aus Bocholt, hat aber durch seine Frau aus Rees einen engen Bezug in die Rheinstadt. Er zeigt in den Räumen der Sparkasse einige (neo-) expressionistische Gemälde, Flächenarbeiten sowie Studien.In dem leeren Ladenlokal in der Fallstraße stellen Ziver Sürücü und Gajanthi Tavanesan ihre Fotos aus. Während Sürücü sich auf Landschaftsfotografie spezialisiert hat, geht Tavanesan näher an die Objekte heran und zeigt Bilder aus der Makroperspektive. René Collando hält sich für einen Allroundkünstler und zeigt seine abstrakten Bilder in der Dellstraße.

Im Café Froschkönig stellt Dani Schenk ihre in Öl gemalten Landschaften, abstrakte Blumenmotive, Personen und Figuren aus. Kathrin Ising-Osterkamp ist zum vierten Mal dabei und zeigte abstrakte Landschaftsmalerei in Acryl. Christoph und Otto Köpping zeigen unter dem Namen „RosTICK“ Schilder und weitere Gegenstände aus Corten- oder Edelstahl, teilweise in Verbindung mit Holz oder Treibholz.

Auch die aktuell laufenden Ausstellungen der Stadt Rees werden in die Veranstaltung einbezogen. Im Rathaus werden die „Jazz-Bilder“ von Karin Mihm ausgestellt und im Museum können die Bühnenbilder und Bronzeplastiken von Christa Biere bestaunt werden.

In Haldern in der Theater- und Figurenwerkstatt stellt Stefan Lorenz seine Kinderbuchillustrationen, Brettspiele, Studien und Aktzeichnungen vor. Silja Böhling-Buhl nutzt den Kunstsonntag, um in der Theaterwerkstatt mit Fotos und Videoausschnitten ihre Projekte vorzustellen, bei denen oft Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt stehen. In einem weitere Reeser Stadtteil - Millingen - zeigt Michael Sting Lichtobjekte, Lavafeuer und Kerzenobjekte. Beatrix Kruse will ich diesem Jahr darauf verzichten in Mehr auszustellen und geht in die Innenstadt. Ihre Bilder im Eiscafé am Markt zeigen dann Menschen, Orte und Emotionen.

Blaue Pfeile mit der Aufschrift „Reeser Kunst Sonntag“ werden schon von weitem zu den Ateliers, Museum, Rathaus, Ladenlokalen, Gaststätten oder privaten Haushalten führen. Der Eintritt zu allen Ausstellungsorten ist kostenlos. Es muss eine medizinische Gesichtsmaske getragen und ein 3G-Nachweis vorgelegt werden.

Eine 24-seitige Broschüre kann ab sofort in der Touristen-Information, in der Bücherei und im Koenraad-Bosman-Museum mitgenommen oder von der Website der Stadt Rees www.stadt-rees.de heruntergeladen werden. In diesem Heft stellen sich die Mitwirkenden vor, Stadtpläne von Rees, Haldern und Millingen zeigen die genauen Positionen der Ausstellungsorte.

Die folgenden Künstler beteiligen sich am Reeser Kunst Sonntag:



Christa Biere: Koenraad Bosman Museum, Am Bär 1, Rees

Siljas Theater- und Figurenwerkstatt: Klosterstraße 15, Haldern

Sylvia Bradl: Delltor Apotheke, Dellstraße 9, Rees

Marco Büning: Sparkasse, Markt 4, Rees

René Collando: Vor dem Delltor 12, 2. Etage, Rees

Michael Hoffmann: Am Bär 7, Rees

Kathrin Ising-Osterkamp: Fallstraße 12, Rees

Elisabeth Kemkes: Melatenweg 58 b, Rees

Otto Köpping: Firma Rostick, Vor dem Falltor 4, Rees

Beatrix Kruse: Eiscafé Roma, Markt 39, Rees

Stefan Lorenz: Mein Theater, Klosterstraße 15, Haldern

Karin Mihm: Ausstellung im Rathaus der Stadt Rees

Veronica Molenkamp-Puttenstein: Fallstraße 17, Rees

Sabine Pfuhler: Café Zum Froschkönig, Rheinstraße 6, Rees

Dani Schenk: Café Zum Froschkönig, Rheinstraße 6, Rees

Jaqueline Schlieter: Ehemaliges Amtsgericht, Sahlerstraße, Rees

Michael Sting: Am Gänseweiher 7, Millingen

Ziver Sürücü: Fallstraße 10, Rees

Gajanthi Tavanesan: Fallstraße 10, Rees

Metin Yilderim: Rheinstraße 10, Rees