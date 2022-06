Frech kommt weiter - das scheint ein Lebensmotto von Gorden Schmitz zu sein. Der 18-jährige Reeser reist im August nach Südafrika, um dort ein ganzes Jahr zu bleiben. In Port Elisabeth verrichtet er einen Freiwilligendienst - vermittelt durch das Deutsche Rote Kreuz und den Austauschdienst "Weltwärts".

Gorden hat konkrete Vorstellungen für die Zeit nach seinem Abitur am Gymnasium in Rees. Er will sich orientieren, lernen und helfen. Doch lassen wir ihn doch einfach selber erzählen. Er hat nämlich alles fein säuberlich aufgeschrieben. Und das liest sich so ...

"Wir schreiben das Jahr 2022, welches für viele Abiturientinnen und Abiturienten ihr Schulende und folglich einen ganz neuen Lebensabschnitt umfasst. Für mich bedeutet dieses Jahr nicht nur das Ende meiner Schulzeit, sondern auch der Anfang einer Reise ins Unbekannte. Eine Reise in ein anderes Land, auf einem anderen Kontinent und fast 10.000 Kilometer entfernt von der schönen Stadt Rees. (...)"

Der fertige Abiturient erinnert sich: "Es waren neue Freundschaften und Sichtweisen Gleichaltriger in einem Schüleraustausch am Gymnasium Aspel, welche mir die Vielfalt der Welt, ihre Lebensgeschichten und Kulturen verdeutlicht haben. Seit diesem Austausch hat mich der sehnliche Wunsch begleitet, die Welt als ein leeres Blatt Papier zu betrachten, welches nur darauf wartet, beschrieben zu werden. Begleitet vom Ziel, ein Jahr in einem anderen Land zu verbringen, meine Perspektive in der Welt zu verändern und einen Beitrag in der Welt zu leisten, bin ich schlussendlich auf das Deutsche Rote Kreuz in Hessen gestoßen, welches gemeinnützige Projekte in den Ländern Bolivien, Ecuador, Ghana, Indien, Kolumbien, Namibia, Peru, Ruanda, Thailand und Südafrika ermöglicht.

Bei dem Vorstellungsgespräch Ende letzten Jahres war mir jedoch sofort bewusst, dass ich bei dem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in Südafrika teilnehmen möchte. Südafrika, ein Land der Vielfalt und Gegensätze, welches durch unzählige Kulturen und eine grenzenlose Natur, wie eben auch von den Folgen der Apartheid gekennzeichnet ist."

Als Ziel- und Aufenthaltsort hat sich Gorden die Stadt Port Elizabeth im Süden des Landes ausgesucht. Am 11. August beginnt sein Freiwilligendienst als Assistenz in der Gemeinde „New Life Family Church“, wo der Reeser sowohl in der Gemeindearbeit als auch in dem Schulbetrieb der Tehillah Christian Academy eingebunden sein wird. Vor Ort gibt es beispielsweise ein Gemeindecafé und eine Bio-Farm an beiden Orten soll er nach Kräften mitarbeiten kann. "In der Schule wiederum wird ein breites Angebot von außerschulischen Aktivitäten oder anderen Projektarbeiten ermöglicht, an denen ich mitwirken werde", freut sich Gorden.

"Beim Freiwilligendienst von 'Weltwärts' handelt es sich um ein gemeinnütziges Projekt mit dem Ziel, Menschen zusammen zu bringen und ein gegenseitiges Verständnis für Lebensweisen und Kulturen zu ermöglichen. Bei diesen Programmen werden die Kosten zu 75 Prozent vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) übernommen." Der 18-Jährige betont: "Die restlichen 25 Prozent der Kosten - insgesamt 3000 Euro - sollen wir Freiwilligen durch Spenden finanzieren. Daher würde ich mich sehr über Ihre Unterstützung freuen", wendet er sich direkt an unsere Leserschaft.

In rund sechs Wochen geht's auch schon los - Südafrika wartet. "Eine Reise, auf welcher ich dennoch meine schöne Heimat sicher nicht vergessen werde. Doch vorerst heißt es: Tschüss Rees - bis in einem Jahr!"

Aufruf

Gorden bittet unsere Leser: "Wer mich und meinen Freiwilligendienst unterstützen möchte, kann hier spenden: Gorden Schmitz / IBAN: DE64 3245 0000 1030 6675 60