Die St. Josef Schützenbruderschaft Haldern 1593 e.V. lädt zur diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung am morgigen Sonntag, 15. August um 10 Uhr in den Saal der Gaststätte Tepferdt, Klosterstraße 33 in Rees-Haldern.

Haldern. Alle Schützenschwestern und Schützenbrüder werden gebeten, die Teilnahme an dieser Versammlung beim jeweiligen Zugführer/Obfrau/Obmann zu melden, um in Coronazeiten einen Überblick über die Teilnehmerzahl im Vorfeld zu erhalten. Der Zugführer/die Obfrau bzw. der Obmann meldet dann bitte die Anzahl der teilnehmenden Schützen dem Brudermeister.

Zuglose Schützenschwestern und Schützenbrüder melden sich bitte beim Brudermeister oder unter brudermeister@sanktjosef-haldern.de.

Am Tag der Veranstaltung ist ein gültiges Testergebnis bzw. ein Impf- oder Genesenennachweis mit zu führen. Sollten weitere Maßnahmen nötig sein, erfolgen zeitnah Informationen.