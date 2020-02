In der Nacht von Sonntag auf Montag suchten Einbrecher einAutohaus an der Straße An der Neuweide heim.



Nachdem die Täter in das Gebäude gelangt waren, fuhren sie mit einem Honda vomAusstellungsraum in den Bürotrakt. Mit Hilfe des Wagens versuchten sie dann, einen Tresor aus der Wand zu reißen. Dies misslang jedoch. Jegliche Versuche, den Tresor zu öffnen, scheiterten.

Anschließend stahlen die Einbrecher ein schwarzes BMW Cabrio, Baujahr 2006 und, wie der Besitzer des Autohauses nachmittags feststellte, einen weiteren Wagen,der hinter dem Gebäude abgestellt war. Hierbei handelt es sich um einen grauen

Audi A 4, Baujahr 2005.

Im vermutlich gleichen Tatzeitraum drangen Unbekannte auf das Firmengeländeeines Sanitärunternehmens an der Bahnhofstraße ein.

Hier stahlen sie das vordere und hintere Fahrzeugkennzeichen eines Firmen-LKWsowie Werkzeug aus dem Inneren des Wagens. Der LKW ist auf das entwendete

Kennzeichen WES-G 1082 zugelassen.

Ersten Ermittlungen zufolge, könnte es sich in beiden Fällen um die gleichenTäter handeln. Die Kriminalpolizei vermutet, dass die Täter die gestohlenen

Kennzeichen an dem Cabrio oder dem Audi angebracht haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.