Wie wichtig die nachbarschaftliche Hilfe ist, zeigt sich nun deutlich in der Corona-Krise. Viele Menschen sind auf die Solidarität und das Engagement ihrer Umgebung angewiesen. In Rheinberg gibt es nun ein breit aufgestelltes Hilfsangebot für ältere, vorerkankte und nicht mobile Menschen.

Die übersichtlich gestaltete Internetseite www.rheinberg-hilft.de ist seit ein paar Tagen online. Mit Erfolg! 60 Leute, die helfen möchten, haben sich bereits gemeldet. Dort können sich Hilfesuchende und Anbieter austauschen und miteinander in Kontakt treten. Der Name, die Art des Hilfsangebotes und der Einsatzort können eingesehen werden. Initiator des Hilfsangebotes ist Jannik Welger, Markus Strauss unterstützt den Aufbau der Seite durch sein technisches Know-How.

In Kürze werden auch Flyer mit dabei liegenden Straßenlisten in allen katholischen Kirchen in Rheinberg verteilt. Diese können die Besucher mitnehmen und in den Bezirken verteilen.

Wer kein Internet hat, kann sich montags, mittwochs und freitags zwischen 10 und 12 Uhr unter Tel: 02843-6603 melden, um mögliche

Unterstützung vermittelt zu bekommen. Auch Angebote zur Unterstützung werden gerne entgegen genommen.