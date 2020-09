Wie zufrieden sind die Rheinberger und Rheinbergerinnen mit der Verkehrssituation und den Wegen in ihrer Stadt? Wo gibt es Gefahrenpunkte und welche Verbesserungen sind möglich? Wo fahren die Busse nicht oft genug oder gar nicht erst hin? Wo fehlen Bordsteinabsenkungen, Fußgängerüberwege, Abstellanlagen für Fahrräder oder eine Fußwegeverbindung?

Nach bis einschließlich Dienstag, den 15. September 2020 können Kritik, Vorschläge und Hinweise rund um das Thema "Verkehr in Rheinberg" in der kartenbasierten Online-Umfrage eingetragen werden: www.tinyurl.com/mobil-rheinberg.

In der Karte von Rheinberg können Strecken oder Gefahrenpunkte eingezeichnet und genauer beschrieben werden. Alle Hinweise fließen in das Mobilitätskonzept ein. Als weitere Bausteine finden Ende Oktober Spaziergänge im Quartier und Workshops in Orsoy, Budberg, Annaberg und Borth statt, auch hier ist das Wissen und die Ortskenntnis der Bürgerinnen und Bürger gefragt.

Schülerinnen und Schüler sind oft Experten beim Bus- und Radfahren und haben ganz spezifische Bedürfnisse an den öffentlichen Verkehr, für sie wird es im Oktober einen gesonderten Workshop geben. Eine Online-Befragung, in die lokale Unternehmen ihre aktuellen Aktivitäten zum Mobilitätsmanagement sowie ihre An- und Herausforderungen eintragen können, ist für Oktober und eine öffentliche Veranstaltung zum Thema "Bus und Bahn" für November geplant.

Informationen zum Stand des Mobilitätskonzeptes finden sich ebenfalls auf der Website der Stadt Rheinberg unter dem Reiter → Planen, Bauen, Klima und Umwelt → Mobilität →Mobilitätskonzept.