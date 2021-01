Wer im kommenden Schuljahr ein Angebot der Berufskollegs des Ennepe-Ruhr-Kreises in Ennepetal, Hattingen oder Witten nutzen möchte, kann sich dafür in Kürze anmelden. Die Frist läuft vom 28. Januar bis 29. Februar, ist für alle Berufskollegs des EN-Kreises identisch und muss unbedingt eingehalten werden.



Die Anmeldung sollte online unter www.schueleranmeldung.de erfolgen. Auf dieser Internetseite lässt sich der gewünschte Bildungsabschluss auswählen. Das System führt automatisch zu den passenden Berufskollegs und zeigt an, welche Dokumente im Einzelfall benötigt werden. Das Anmeldeformular muss anschließend ausgedruckt, unterschrieben und mit den erforderlichen Unterlagen beim jeweiligen Berufskolleg eingereicht werden.Das Passwort für die Anmeldung im Internet erhalten Schüler, die eine Schule im EN-Kreis besuchen, in der Regel von ihrer abgebenden Schule. Schüler die kein Passwort erhalten haben, können sich vom Online-System ein Passwort zuweisen lassen oder sich im Sekretariat des jeweiligen Berufskollegs melden.

Beratungstage

Für Jugendliche, die sich für einen der vielen Bildungsgänge an den Berufskollegs des Ennepe-Ruhr-Kreises interessieren, haben die Schulen in der Vergangenheit immer umfangreiche Informations- und Beratungstage angeboten. Aufgrund der Corona-Pandemie können Termine vor Ort, in denen Schüler und Eltern Gelegenheit haben, Schule, Angebote und Räume kennenzulernen, leider nicht stattfinden. Als Ersatz bieten die Schulen in diesem Jahr Online-Infotage an. Hier besteht teilweise auch die Möglichkeit sich digital beraten zu lassen oder sich bereits für die Schule anzumelden.

Das Berufskolleg Ennepetal hat sein Beratungsangebot auf Montag, 25. Januar bis Freitag, 12. Februar terminiert. Hattingen lädt am Mittwoch, 3. Februar, um 18.30 und um 19.30 Uhr sowie am Mittwoch, 17. Februar, ebenfalls um 18.30 und um 19.30 Uhr zu zwei Online-Infoabend ein. Das Online-Infoangebot des Berufskollegs Witten findet am Freitag, 29. Januar, von 13 bis 17 Uhr statt.

Antworten auf Fragen liefern auch die Internetseiten der Berufskollegs. Die Adressen lauten www.berufskolleg-en.de für Ennepetal, www.bk-h.de für Hattingen und www.bkwitten.de für Witten. Für persönliche Rückfragen oder Hinweise zu den Anmeldebedingungen stehen die Mitarbeiter in den Sekretariaten zur Verfügung.

Zahlreiche Bildungswege

Zu den Angeboten der Berufskollegs zählen die Bildungsgänge der Berufsschule im Rahmen des dualen Systems. Beispiele sind Anlagenmechaniker, Friseur und Betriebswirtin, Kfz-Mechatronikerin, Erzieher und medizinischer Fachangestellter.Möglich sind aber auch Schulabschlüsse von Hauptschule über Fachoberschulreife bis hin zum Abitur. Oft sind diese mit einer beruflichen Grundbildung verbunden. Die Angebote umfassen unter anderem das Sozial- und Gesundheitswesen, technische Bereiche sowie Wirtschaft- und Verwaltung. Unter dem Strich sind sich die Berufskollegs sicher. "Wir haben für jedes Talent das richtige Lernangebot."