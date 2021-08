Musikantenviertel heißt das Wohngebiet in Ergste, das sich von der Schubertstraße über den Mozartweg, die Hydenstraße und den Schumannweg bis zur Beethovenstraße erstreckt.

Das Viertel entstand in den frühen 1970er Jahren und schon damals war bekannt, dass auch die übriggebliebene Ackerfläche, neben der Justizvollzugsanstalt, mal bebaut werden soll.

Wenn dies jetzt tatsächlich erfolgen soll, dürfen die Bewohner*innen des Musikantenviertels nicht über Gebühr mit Baustellenverkehr belastet werden, fordert die SPD Schwerte.

„Um die Anwohner*innen der Schubertstraße während der Bau- und Erschließungsphase nicht unnötig durch Baustellenfahrzeuge und -verkehr zu belasten, wünschen wir uns die Zufahrt über die B236 oder über die Straße „Auf dem Hallo“ parallel zur JVA Schwerte“, erklärt SPD-Ratsherr Carsten-André Gey.

Er kennt die Situation vor Ort bestens, denn er selbst wohnt mit seiner Familie im Musikantenviertel.

Die Schubertstraße ist bereits so ausgelegt, dass das Neubaugebiet in Zukunft hierüber erreicht werden kann.Es gibt schon einen sogenannten „abgebundenen Erschließungsstich“ in der Schubertstraße.

Das dürfte auch kein Problem sein. Denn in Ergste besteht ein großer Bedarf an Eigenheimen und die Zahl der geplanten Wohneinheiten ist überschaubar, die zukünftigen Nachbarn werden auf der Schubertstraße keine gravierende zusätzliche Verkehrsbelastung auslösen.Anders verhält es sich mit den großen Baufahrzeugen während der Erschließungs- und Bauphase.

Die SPD Schwerte hat die Verwaltung aufgefordert, zu prüfen, wie die Anwohner*innen während der Bauphase entlastet werden können und sieht eine klare Option in der Nutzung der Straße „Auf dem Hallo“.