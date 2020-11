„Eine Super-Nachricht mitten im düsteren Lock-Down November.“, freut sich die SPD Schwerte. Die Stadt erhält 400.000 € Fördermittel des Landes NRW aus dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte. „Damit ist es der Verwaltung unter der Führung unseres Bürgermeisters Dimitrios Axourgos erneut gelungen, große Fördersummen nach Schwerte zu holen“, betonen Angelika Schröder von der SPD Fraktion und Sigrid Reihs vom SPD Stadtverband: „Nach über 1 Mio. Euro für ein neues Vereinsheim in Geisecke, den 2,7 Mio. Euro für das neue Sportzentrum in Wandhofen und 3,6 Mio. Euro für die Digitalisierung/Smart City nun also nochmals 400.000 Euro für die Innenstadt.“

Damit steht Geld zur Verfügung, um auch die Innenstadt jenseits des Marktplatzareals zu stärken. Schon im Sommer hat die SPD Schwerte gefordert, gezielt gegen Schrottimmobilien wie Alt-Schwerte vorzugehen. Jetzt gibt es sogar finanzielle Mittel, um Profis mit der Frage zu betrauen: wie lässt sich die City aufwerten, welche Nachnutzungskonzepte für Leerstände sind in Schwerte sinnvoll und machbar. Jetzt gibt es Gelder, um Ladenlokale eventuell temporär anzumieten bis Dauerlösungen gefunden werden. „Uns freut besonders, dass diese positive Nachricht einen deutlichen Gegenimpuls setzt in dieser Corona-Zeit“, führt der Stadtplaner und SPD Ratsherr Marc Seelbach aus: „Während Einnahmen im Schwerter Haushalt wegbrechen, Gastronomie und Einzelhandel um die Zukunft bangen, sorgt dieser positive Förderbescheid für Zuversicht, die Zukunft unserer Innenstadt positiv gestalten zu können.“