"In diesem Jahr fällt der große und sehr beliebte Martins-Umzug in Sonsbeck leider aus. Innerhalb unseres Pfarreirats kam daraufhin die Idee auf, eine Initiative anzustoßen, die eine Alternative zu der beliebten Tradition bietet: Leuchtende Martinstage in Sonsbeck, Labbeck und Hamb!!!", heißt es seitens des Pfarreirates St. Maria Magdalena Sonsbeck.

Ein Martins-Umzug, der unter Corona-Beschränkungen in einem anderen Gewand trotzdem stattfinden kann. "Wobei man korrekter sagen müsste: Martins-UmzügE.", heißt es weiter.

Eines der größten Feste im Sonsbecker Jahresverlauf ist das Sankt Martin-Fest. In jedem Jahr kommen in Sonsbeck, Labbeck und Hamb bis zu 2500 Menschen, vornehmlich Kinder mit ihren Familien, zusammen, um in langen Zügen durch die Straßen zu ziehen.

In diesem Jahr machen es Corona und die damit verbundenen Auflagen den Organisatoren aber nicht möglich, diese Tradition in gewohnter Form umzusetzen.

Pfarreirat St. Maria Magdalena SonsbeckKeine Martins-und Laternenlieder? Keine leuchtenden Kinderaugen und Laternen zum Martinsfest? –Das konnte sich der Pfarreirat der Kath. Kirchengemeinde St. Maria Magdalena nicht vorstellen.

Legende von St. Martin zeitlos aktuell

Zudem sei die Legende vom Heiligen Martin von Tours zeitlos aktuell, so Marita Gesthüsen, Vorsitzende des Pfarreirats. Die Erzählung erzähle von Armut, Mitgefühl und der Bereitschaft, sich für andere einzusetzen und zu helfen. „Das sind Themen und Werte, die uns z.B. durch die Corona-Pandemie und die Flüchtlingssituation täglich begegnen und sehr wichtig sind. Aus diesem Grund möchten wir in diesem Jahr die Legende wieder erzählen, aber in anderer Form und in einem anderen Rahmen.“

Eine kreative neue Form

Speziell für Kinder und deren Familien, aber auch für alle anderen, möchte die Kirchengemeinde eine kreative neue Form des Martinfestes in Sonsbeck anstoßen. Alle sind herzlich einladen, mit ihren Laternen und in kleiner Runde abends durch Sonsbecks, Labbecks und Hambs Straßen zu ziehen.

Vom 11. November, dem eigentlichen Festtag des Hl. Martin, bis zum 15. November werden Fenster und Häuser in den Abendstunden geschmückt und beleuchtet sein.

„Wir haben verschiedenste Vereine, Gruppen und Einrichtungen in allen Ortschaften angeschrieben, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und sich an der Aktion zu beteiligen“, so Gesthüsen. Als erstes sagte eine begeisterte Birgit Enters vom St.-Martin-Verein-Sonsbeck zu, sie werde wieder die Fenster des Rathauses farbenfroh gestalten.

Die Liste weiterer ideenreicher „Gestalter“ wächst von Tag zu Tag, vom Privathaushalt bis zum Kindergarten, von den Messdienern bis zur Feuerwehr.

Übersicht der geschmückten Häuser

Eine Übersicht der geschmückten Häuser wird auf der Homepage oder in der crossiety-App unter St. Maria Magdalena Sonsbeck veröffentlicht, so dass sich jeder eine eigene Route zusammenstellen kann.

Highlight: Drei Singpoints

Ein spezielles Highlight, das Marita Gesthüsen besonders am Herzen liegt, sind die drei Singpoints, die um das Gerebernushaus eingerichtet werden. An diesen drei Stellen, die rund um das Altenheim verteilt liegen, sind alle herzlich eingeladen, ein bis zwei Lieder für die Bewohner zu singen und dann weiterzuziehen. Katrin Schulte, die Leitung des Gerebernushauses, wird mit ihren Mitarbeiterinnen diese Singpoints besonders beleuchten, so dass sie gleich zu erkennen sind.

Die Pfarrgemeinde möchte den Bewohnern damit eine besondere Freude machen und sie ins Fest einbeziehen. Es sind extra drei Sing-Points eingerichtet, so dass es nicht zu größeren Menschenansammlungen kommen kann. Katrin Schulte freut sich schon jetzt auf die vielen Gesangseinlagen rund um’s Haus: „Wir wissen ja nie, wann wieder gesungen wird. Das werden besondere Tage für unsere Senioren.“

Bastelanleitung

Texte der traditionellen Sonsbecker Martinslieder können in Form einer Liederlaterne zusammengestellt werden, eine Bastelanleitung dazu gibt es auf der Homepage sankt-martin-sonsbeck.de „Natürlich dürfen gerne auch unangemeldet weitere Haushalte ihre Häuser oder Fenster schmücken und anderen damit eine Freude machen“, so Marita Gesthüsen zum Ende des Gesprächs, „Je bunter, desto schöner.“

Fakten zu Sankt Martin 2020