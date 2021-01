Dem Aufruf des Vereins Bergbauaktiv Ruhr e.V. für eine Nistkastenaktion folgend, hat der Hegering Haßlinghausen die überzähligen Nistkästen übergeben. Vor Corona hat der Hegering mit Unterstützung der Sparkassenstiftung Sprockhövel diese Nistkästen mit den Grundschülern der Grundschule Haßlinghausen gemeinsam im Rahmen einer AG zusammengebaut und später auf dem Radweg gemeinsam angebracht. Jetzt konnten die überzähligen bereits zusammengebauten Nistkästen für die Umgebung des Forschungs- und Besucherbergwerk Stock und Scherenberger Erbstollen genutzt werden.

Haßlinghausen hat mit diesem Erbstollen an der Autobanhnauffahrt Sprockhövel der A43 etwas Einzigartiges, was bislang noch nicht sehr bekannt ist.

Einblick in 320 Millionen Jahre Geologie

Hier ist ein 270 Jahre alter Original erhaltener Ruhrkohlebergbau zu zu entdecken. Dort gibt es einmalige Einblicke in die Anfänge von über 500 Jahre Steinkohlenbergbau und Montanindustrie bzw. in 320 Millionen Jahre Geologie. „Als Hegeringleiter bin ich froh, dass wir das ehrenamtliche Engagement des Vereins BergbauAktiv unterstützen konnten. Wir können stolz sein, dass wir in Sprockhövel diese aktiven Vereine haben“, so Ronald Mayer, der für den Hegering Haßlinghausen die Nistkästen vorbei gebracht hat.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Übergabe auf dem Privatgrundstück des Vereins erfolgt ist und der Mindestabstand gewahrt wurde.

Persönliche ersten Eindrücke zum Erbstollen von Roland Mayer findet man unter www.facebook.com/ronald.mayer/posts/10224935432880046.