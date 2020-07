Drei Kinder überquerten am Montag, 13. Juli, um 18.30 Uhr mit ihren Fahrrädern die Wuppertaler Straße in Sprockhövel an einem Fußgängerüberweg. Ein 40-jähriger Sprockhöveler, der mit seinem Auto am Überweg gehalten hatte, um die Kinder passieren zu lassen, fuhr zu früh wieder an. Der BMW erwischte das Hinterrad des Fahrrades eines 7-jährigen Mädchens aus Hattingen, das daraufhin mit seinem Rad stürzte. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.