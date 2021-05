Mit 14 Vorschulkindern fand in diesem Jahr der Kurs für Gewaltprävention in der Musik-KiTa Gedulderweg in Sprockhövel statt. Die Umsetzung gestaltete sich auf Grund der aktuellen Corona-Lage etwas schwieriger als normal. Die Kinder durften nicht durcheinander laufen, und auch Gruppen-übergreifende Übungen waren nicht möglich. Das stellte die Trainerin Andrea Haarmann vor ganz neue Herausforderungen. Aber es funktionierte dann doch sehr gut; auch deshalb, weil die teilnehmenden Kinder super mitgearbeitet haben. Am Ende waren die vier Kurs-Einheiten doch schneller vorbei als gedacht.

Unter dem Motto „Nicht mit mir“ – „Wir reden nicht! Wir tun was!“ wurde den Teilnehmenden

der Kurs zur Gewaltprävention (Selbstbehauptung, Selbstverteidigung) nahe gebracht. Die 14 Kinder machten sich stark gegen Gewalt. Unter der Leitung von Andrea Haarmann von der TSG Sprockhövel, die eine entsprechende Ausbildung im Bereich Gewaltprävention hat, wurden die Kinder in den verschiedenen Bereichen sensibilisiert. Begleitet wurde der Kurs auch von verschiedenen Erzieherinnen. Nach der Begrüßung und Vorstellung wurden die Inhalte des Kurses erläutert:

- "Was ist Gewalt – wie entsteht Gewalt?"

-"Eigene Fähigkeiten entdecken und stärken, um dem entgegenwirken zu können."

-"Was darf ich?"

-"Prävention-Selbstbehauptung-Selbstverteidigung."

Spielerisch wurden die Kinder an die verschiedenen Bereiche herangeführt. Nachdem der Kursablauf erläutert wurde, ging es auch gleich richtig zur Sache. Zuerst ging es um das allgemeine sich Kennenlernen und Vertrauen. Wichtig zu wissen ist natürlich, was Gewalt ist und wie sie entsteht. Kann ich auch Opfer werden? Wie kann ich mich angemessen wehren und/oder Hilfe holen? Kann ich Gefahren schon im Vorfeld erkennen? Alles Bereiche, die den Kindern aktiv und spielerisch vermittelt wurden oder die von den Kindern selber erarbeitet wurden.

Mit Spaß bei der Sache

Wert wurde vor allem auch auf Spiele zur Förderung sozialer Verhaltensweisen gelegt. Eigene Stärken erkennen, Grenzen setzen und sich in Zweikampfspielen behaupten können, fand bei den Kindern ebenfalls großen Anklang. Fazit nach den vier Tagen: „Ein wichtiges Thema, das auch noch riesig Spaß gemacht hat!" Am letzten Tag durften die Kinder sich beim Bruchtest beweisen. Das machte natürlich besonders viel Spaß.

Informationen über Kurse bekommt man über die Kursleiterin Andrea Haarmann. Sie ist erreichbar unter Telefon 0171-7542286.