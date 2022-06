Am Samstag, 25. Juni, findet ab 14 Uhr zum zwölften Mal das traditionelle Youngtimer-Treffen des MSC Sprockhövel e.V. im ADAC statt, und zwar für Fahrzeuge der Baujahre 1993 bis 2002. Am Sonntag, 26. Juni, treffen sich die Fahrzeuge ab Baujahr 1992 und älter zum 19. Mal zum Oldtimer-Treffen ab 11 Uhr.

Ebenfalls am Sonntag startet ab 13 Uhr die 29. touristische Oldtimerausfahrt „Rund um Sprockhövel“ für alle Fahrzeuge der Baujahre 1997 und älter. Die Treffen finden auf dem Gelände des IG-Metall Bildungszentrums, Otto-Brenner-Straße 100, statt.

Nach Jahren der coronabedingten Absagen freut sich der Club auf persönliche Begegnungen.

Auch verhungern muss niemand: Es gibt Kuchen und Brat- und Currywurst von Dönninghaus. Dazu eine Auswahl alkoholfreier Getränke wie Kaffee, Wasser, Cola.

Die neue Jugendleitung wird es auch wieder ein Rahmenprogramm für die Jüngsten bereitstellen.

Wer am Sonntag die Oldtimerausfahrt mitmachen möchte, sollte sich bitte vorher anmelden, da die begehrten Plätze schnell weg sind.

Im Rahmen der Sternfahrten stempeln der MSC Sprockhövel sowie weitere Clubs die Leistungsbücher für die Motortouristik-Abzeichen und die Touristiknadel des ADAC Westfalen ab.

MSC Sprockhövel



1952 gründeten einige motorsportbegeisterte Menschen in Sprockhövel den MSC Sprockhövel e.V., der sich kurz nach seiner Gründung als Ortsclub dem ADAC anschloss. Mitglieder des MSC nahmen in allen Sparten an Motorsportveranstaltungen, insbesondere Rallyes teil.

Mitte der 80er verschob sich das Veranstaltungsgebiet des MSC Sprockhövel dann von Bestzeitveranstaltungen in Richtung Motortouristik (Heimatwettbewerbe, Zielfahrten, Sternfahrten), Oldtimer-Treffen und Oldtimer-Ausfahrten. Seit der Jahrtausendwende bewegt sich der Club auch vermehrt in der Youngtimer-Szene. Heute sind viele der Mitglieder aktive Motorsportler im Oldtimer-Bereich und aktive Motorsportfunktionäre.

Der MSC trifft sich jeden Donnerstagabend im Clublokal Metamorphose, Hauptstraße 4, in Sprockhövel. Gäste sind zu diesen Abenden immer willkommen. Weitere Infos unter www.msc-sprockhoevel.de, Kontakt per E-Mail an mail@msc-sprockhoevel.de.