Letzte Woche erhielten die Entlassschüler*innen der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Heil ihr Abschlusszeugnis. Insgesamt wurden diesen Sommer 22 Absolventen aus ihrer Schulzeit verabschiedet.

Der aktuellen Situation geschuldet, gab es in diesem Jahr keinen Gottesdienst und keine große Feier wie in den vorherigen Jahren. Die Verabschiedung fand in zwei Gruppen in der Sporthalle der Schule statt. Jede Schülerin und jeder Schüler durfte zwei Gäste mitbringen. Dennoch sollte es ein besonderer Moment sein, in dem die Absolventen auf die Bühne traten, ihr Zeugnis erhielten und sich von der Schule verabschieden konnten.

Nach einem festlichen Einzug in die geschmückte Halle, persönlichen Grüßen und Videobotschaften der Klassenkameraden, erzählten einige Schüler*innen, wie ihr Weg sich nun gestalten wird. Alle machten dabei deutlich, dass sie die Schule ziemlich vermissen werden. Voller Freude und Stolz nahmen sie dann Zeugnis, Blumen und Abschiedsgeschenke von dem Schulleitungsteam Ursula Landskron und Philipp Westenberg sowie ihren Klassenlehrern entgegen.

Die Absolventen sind: Acelya Sari, Lisa Hocevar, Fatih Ince, Ramon Kruse, Pascal Heiduczek, Alessandra Kösling, Lina Kümmel, Nina Schöpper, Jan Stube, Benjamin Zierwes, Gabriele Borowka, Justin Knist, Nicholas Mertins, Sara Opitz, Dustin Schwindling, Philipp Speckmann, Gina Baumgart, Daniel Pizang, Nathalie Schulz, Yvonne Wollert, Kevin Szewczyk, Tobias Zeitler