Zum Jahresende haben die Jusos Bergkamen ihren Vorstand neu gewählt.Als Vorsitzende wurde Gamze Cavlakli in ihrem Amt bestätigt.



Der Vorstand wird komplettiert durch Kevin Dehrichs und Marvin Faulstich, sowie ChristinaPattke, Sebastian Kulok und Till Weiß.

Zu ihrer Vollversammlung hatten die Bergkamener Jusos auch den Bürgermeisterkandidaten der SPD für die Wahl im kommenden Jahr, und derzeitigen Fraktionsvorsitzender der SPD, Bernd Schäfer, eingeladen. Schäfer stand den Fragen nicht nur ausführlich Rede und Antwort, sondern stellte auch einige seiner Themenschwerpunkte für 2020 vor. Neben ihm war auch André Rocholl zu Gast. Der SPD Stadtverbandsvorsitzende konnte schon einige Ausblicke auf den kommenden Wahlkampf geben. Natürlich werden die Jusos auch beim anstehenden Wahlkampf nicht nur den Bürgermeisterkandidaten, sondern auch die Ratskandidatinnen und Ratskandidaten für Bergkamen tatkräftig unterstützen. Motivation, so viel konnte man am Abend spüren, ist auf jeden Fall in ordentlichem Maß vorhanden.