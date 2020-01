Für die Lesung des Altbundespräsidenten Joachim Gauck am 25. März in Kamen sind keine Karten mehr erhältlich. Die 450 Eintrittskarten für die „Kamener Kanzel“ sind restlos ausverkauft.

Zum Einen begrenzt die Anzahl der Plätze in der Pauluskirche die Besucherzahl, zum Anderen sind es Sicherheitsvorschriften, die einen Kartenverkauf über diese Zahl hinaus nicht möglich machen.

Joachim Gauck wird am 25. März im Rahmen der Reihe „Kamener Kanzel“ aus seinem Buch „Toleranz – einfach schwer“ lesen und erzählen.