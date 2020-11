Mit René Hanck hat die Kamener Interessengemeinschaft derGewerbetreibenden (KIG) jüngst einen neuen Vorsitzenden präsentiert, jetzt erscheint - rechtzeitig zum bevorstehenden Weihnachtsgeschäft - die neue Version des Kamen-Gutscheins.

Dieser ist ab Montag, 16. November, an drei Vertriebsstellen in der Innenstadt und rund um die Uhr im Internet erhältlich. Wer zum Weihnachtsfest die Lieben beschenken und gleichzeitig den heimischen Handel unterstützen möchte, hat mit der zeitgemäßen Neuauflage des Geschenkgutscheins die perfekte Möglichkeit dazu.

René Hanck, der Bernd Wengenach 14 Jahren als Vorsitzenden der KIG im Oktober abgelöst hat, transferierte den bewährten Gutschein gemeinsam mit KIG-Geschäftsstellenleiterin Katharina Großkraumbach ins digitale Zeitalter. Denn, wie die Gutscheine der großen Konzerne á la Amazon und Co., ist nun auch der Kamen-Gutschein online zu bekommen. Damit kann schon zum Verkaufsstart in rund 20 Geschäften und Gastronomiebetrieben in der Sesekestadt eingekauft werden. Tendenz steigend. Eine stets aktuelle Übersicht der steigenden Anzahl der Akzeptanzstellen ist im Internet zu finden.

Der jetzt auch digitale Gutschein ist ab Montag online bestellbar. In komplett überarbeiteter Optik ist ebenfalls ab dem Wochenstart der neue Kamen-Gutscheinan drei Vertriebsstellen in der Innenstadt erhältlich: Bei Bohde, Bahnhofstraße 52a, in der Hauptstelle der Sparkasse UnnaKamen, Sparkassenplatz 1 und bei Expert Brumberg, Kämerstraße 21-25, sind die Gutscheine wahlweise mit einem Guthaben von 10, 20, 25, 40 und 50 Euro erhältlich.

Kamener Arbeitgebern steht zusätzlich einneuer 44 Euro Kamen-Gutschein für ihre Beschäftigten zur Verfügung, um monatlich den vom Gesetzgeber eingeräumten steuerfreien Sachbezug im Wert von 44 Euro zu gewähren, der dann ebenfalls in den teilnehmenden Kamener Geschäften und Gastronomiebetrieben eingelöst werden kann.

Das KamenWeb.de-Team rund die Geschäftsführer René Hanck und ArminBrettschneider sind Experten für digitales Marketing. Beide freuen sich über den bevorstehenden Relaunch. „Es ist nun möglich, die Gutscheine rund um die Uhr zu bestellen. Wer möchte, kann den Gutschein sogar noch durch Hochladen eines Fotos individualisieren“, erklärt Hanck.

Der Gutschein kann zu Hauseausgedruckt werden oder ist alternativ auf dem Smartphone verfügbar. Weiterer Pluspunkt des neuen Gutscheins ist, dass die aufgeladene Summe in Teilbeträgen einlösbar ist, selbst das Einlösen mehrerer Gutscheine gleichzeitig ist möglich. „Wer möchte, kann sich zudem jederzeit online über den Guthabenstand informieren“,ergänzt Katharina Großkraumbach.

Eine gute Nachricht gibt es zudem für alle, die noch einen der bisherigen KamenGutscheine in Form der Klapp-Geschenkkarte besitzen, denn diese sind weiterhingültig. Eine Teileinlösung ist mit den alten Gutscheinen jedoch nicht möglich.