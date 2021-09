Es soll die spannendste Bundestagswahl seit Jahren werden, ein Kopf- an Kopfrennen der CDU und SPD. Auch im Märkischen Kreis II zittern die Favoriten Paul Ziemiak (CDU) und Bettina Lugk von der SPD.

Aber auch die anderen Parteien schicken Kandidaten ins Rennen: Ingo Stuckmann tritt für die Grünen an, Jochen Lipproß (FDP), Michael Martin Thomas-Lienkämper (Die Linke), Michael Siethoff (Tierschutzpartei), Hans Immanuel Herbers, (Freie Wähler), Stefan Radtke (Die Basis) und Daniel Bläsing für die AfD.

Bei so vielen Kandidaten scheint alles oder nichts möglich zu sein.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die letzte Bundestagswahl in 2017: Damals lag die Wahlbeteiligung bei 72,5 Prozent und 142.093 Bürger nahmen ihr Recht zur Stimmabgabe wahr; aufgerufen waren im Märkischen Kreis II insgesamt 200.546 Menschen. Die die SPD erhielt die meisten Erststimmen, die CDU kam mit 53.714 Stimmen auf 37,8 Prozent.

Doch jetzt sind die Karten wieder neu gemischt. Nach 18 Uhr gibt es hier an dieser Stelle die ersten Hochrechnungen und Kommentare der Kandidaten.

Die Wahllokale haben am 26. September bis 18 Uhr heute Abend geöffnet.