Der Vorstand der Freunde und Förderer der Akademie für Kunst und Kultur lädt für Sonntag, 11. Oktober, ins Berghaus nach Stockum ein. Dort wird um 15 Uhr die Ausstellung „Abstrakte Tierfiguren“ des Bildhauers Bernd Bergkemper eröffnet.

Elisabeth Mette, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, wird zu Beginn der Vernissage in den künstlerischen Werdegang und das Werk Bergkempers einführen.

Der Künstler, der erst vor wenigen Wochen von sich reden machte, als seine große Marmorskulptur „Tuffi“ in Wuppertal aufgestellt wurde, um an den legendären Sturz des gleichnamigen Zirkuselefanten vor 70 Jahren in die Wupper zu erinnern, wurde bekannt durch seine abstrakten Tierskulpturen, die er in vielen nationalen und internationalen Ausstellungen und Kunstmessen präsentiert hat.

Als Material bevorzugt Bergkemper schwarzen Diabas, der, auf Hochglanz poliert oder bewusst rau belassen, den Figuren ein unverwechselbares Aussehen verleiht.

Die Ausstellung ist samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet (außer am 1. November). Der Künstler ist während der Vernissage, am 24. und 31. Oktober sowie bei der Finissage am 15. November anwesend.

Weitere Infos unter info@abstrakte-tierskulpturen.de.